Гигантское облако дыма от лесных пожаров в Канаде достигло Европы

Шлейф дыма преодолел более 4800 километров над океаном / © NASA Исследователи из Португальского института моря и атмосферы (IPMA) обнаружили, что шлейф дыма достиг Азорских островов 25 июня, а затем продолжил путь к Пиренейскому полуострову.