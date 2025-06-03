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В Пермском крае мужчина поджег две сотовые станции

В Пермском крае мужчина поджег две сотовые станции

В Соликамске был задержан мужчина, который подозревается в поджоге двух станций сотовой связи. По версии следствия, он действовал по указанию иностранного гражданина, который может быть связан с украинскими спецслужбами.

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