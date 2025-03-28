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Билл Гейтс заявил, что AI заменит врачей и учителей в течение 10 лет

Билл Гейтс заявил, что AI заменит врачей и учителей в течение 10 лет

Билл Гейтс предсказал, что развитие искусственного интеллекта в ближайшие десять лет значительно изменит традиционные сферы, такие как медицина и образование, снизив необходимость участия человека в этих процессах.

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