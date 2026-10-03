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Тамбиев о 3:4 Б с ЦСКА: «Мне понравилась игра «Динамо». Процесс становления команды не быстрый, ребята – молодцы, верят и прислушиваются»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал игру команды в матче Fonbet Чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:4 Б).

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