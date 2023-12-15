В Финляндии прошла стотысячная забастовка против действий правительства

В Финляндии около 100 тысяч рабочих приняли участие в самой большой забастовке профсоюзов, протестующие осуждают проводимую нынешним правительством политику, сообщает газета IltaSanomat со ссылкой на Центральное объединение профсоюзов SAK.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии