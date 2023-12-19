Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Чеснок хранится долго, но все же даже он начинает портиться ближе к концу зимы

Чеснок хранится долго, но все же даже он начинает портиться ближе к концу зимы

﻿﻿Чеснок может храниться долго, но даже к концу зимы он начинает портиться. В этом случае есть отличное решение – с конца осени заготовить несколько баночек чесночной пасты, которую потом можно будет использовать для бутербродов или куда угодно.

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