Чеснок хранится долго, но все же даже он начинает портиться ближе к концу зимы

Чеснок может храниться долго, но даже к концу зимы он начинает портиться. В этом случае есть отличное решение – с конца осени заготовить несколько баночек чесночной пасты, которую потом можно будет использовать для бутербродов или куда угодно.
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