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Царьград

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ЕС и Киев продумывают "новую архитектуру отношений" с Россией. Москва в курсе?

ЕС и Киев продумывают "новую архитектуру отношений" с Россией. Москва в курсе?

Представители стран Евросоюза и украинского правительства проводят переговоры, на которых продумывают "новую архитектуру отношений" с Москвой.

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