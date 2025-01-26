Один из лучших сериалов десятилетия вернулся с новым сезоном. Чем удивляет «Разделение»?

На Apple TV+ начал выходить второй сезон «Разделения» — одного из лучших фантастических сериалов последних лет, в котором загадочная корпорация в борьбе за эффективность труда буквально доводила своих сотрудников до раздвоения личности.
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