Тема необъяснимого перемещения магнитных полюсов Земли

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Тема интересная. Я тут в другой теме пытаюсь рассмотреть последовательность развития мозга через рождение нейронов к пониманию мозга как антенного комплекса, самонастраивающегося на определённую информацию. (Прошлая жизнь. Зачем нужно перевоплощение?) В этой же теме неплохо было бы понять, что такое магнитное поле в направлении того, что такое МАТЕРИЯ и Эфира, как одного из Планов Бытия МАТЕРИИ. Всем всего доброго.