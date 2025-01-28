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Велемудр. Мир тесен.

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Тема необъяснимого перемещения магнитных полюсов Земли

Тема необъяснимого перемещения магнитных полюсов Земли

В последние несколько лет смена полюсов практически не уходит из заголовков как мировых таблоидов, так и научных изданий.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Тема интересная. Я тут в другой теме пытаюсь рассмотреть последовательность развития мозга через рождение нейронов к пониманию мозга как антенного комплекса, самонастраивающегося на определённую информацию. (Прошлая жизнь. Зачем нужно перевоплощение?) В этой же теме неплохо было бы понять, что такое магнитное поле в направлении того, что такое МАТЕРИЯ и Эфира, как одного из Планов Бытия МАТЕРИИ. Всем всего доброго.
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18 час.
oleg geraskin
В космосе у космонавтов мозги отключаются? Они там работают на джойстиках, по командам с Земли?
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15 час.
А
Алексей
Для справок. 1 Земля и Солнце живые субъекты со своим специфическим мышлением. 2 Человечество становится опасным для планеты Земля. 3 Посредством инверсии - смены полюсов, на некоторое время исчезнет магнитное поле Земли и жёсткое солнечное излучение уничтожит всех, кто не сможет защититься. Так было уже много раз за время жизни планеты Земля.
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7 час.

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