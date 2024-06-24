В Белогорске завершился третий этап открытого чемпионата и первенства области по мотокроссу

В Белогорске состоялся третий этап открытого чемпионата и первенства Амурской области по мотокроссу. Зрелищные соревнования среди около тридцати спортсменов из разных городов региона прошли на заранее подготовленной трассе в районе улицы Реактивной.
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