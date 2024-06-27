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Андрей Кириленко взял бы Тони Паркера, Коби Брайанта и Виктора Хряпу в «команду мечты»

«Если бы я собирал свою команду, ее участниками стали бы игроки моего поколения. На позицию разыгрывающего я поставлю француза Тони Паркера.

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