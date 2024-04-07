Юки Цунода: «Без работы механиков было бы намного сложнее заработать очко сегодня. Так что во многом это заслуга команды»

Пилот «РБ» подвел итоги Гран-при Японии, где финишировал десятым. «Я вздохнул с облегчением. После того как я потерял пару позиций на первом старте, я слегка расстроился, конечно, но в то же время после этого я провел хороший рестарт.
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