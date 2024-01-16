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Экс-спикер Гингрич призвал смириться с кандидатурой Трампа от республиканцев

Экс-спикер Гингрич призвал смириться с кандидатурой Трампа от республиканцев

Бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич заявил, что кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на кокусах в Айове, несмотря на усилия СМИ, которые заявляли о его поражении.

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