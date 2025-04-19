Дмитрий Джангиров: Ирония, храмы и три Иисуса: о чём заставляет задуматься Новый Завет?

Что общего между монетой с языческим изображением и иудейским храмом? Почему разрушение двух святынь произошло в один день? Как три разных Иисуса изменили ход библейской истории? Известный украинский политолог и журналист Дмитрий Джангиров в своих рассуждениях раскрывает неочевидные связи, иронию и символизм, скрытые в текстах Нового Завета и истории иудаизма.