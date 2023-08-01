«До Днепра»: в США назвали следующий шаг Путина после краха наступления ВСУ

лина любимцева

Не пойдет "до Днепра".... Будет дожидаться и дожимать "мирные переговоры"... Путин САМ говорил, что у него НЕТ ЦЕЛИ захватить всю Украину. И СВО называется так только потому, что ее цель - защита Донбасса. Ну, по пути Херсонскую и Днепропетровскую области освободили от жЫдо-бандэрья. Дальше никто не двинется и на метр!! Еще бы до конца и Донбасс, и области освободить от жЫдо-бандэровцев. (Херсон у них даже... Плачу по нему каждый день...).... Это максимум, что будет сделано. А наши мечты о Киеве, Одессе, Харькове, А ЖИТОМИР - у меня там родственники живут!!Родная тетя сына со стороны отца... О БОЖЕ!!!!... -