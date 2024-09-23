Агент Смирнов заявил, что зенитовец Глушенков страдает лудоманией

За петербуржцев игрок забил уже девять голов Антон Смирнов, бывший агент вратаря московского «Динамо» Андрея Лунёва, рассказал в своем телеграм-канале о проблемах игрока петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.
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