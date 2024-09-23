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Петербургский дневник

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Агент Смирнов заявил, что зенитовец Глушенков страдает лудоманией

Агент Смирнов заявил, что зенитовец Глушенков страдает лудоманией

За петербуржцев игрок забил уже девять голов Антон Смирнов, бывший агент вратаря московского «Динамо» Андрея Лунёва, рассказал в своем телеграм-канале о проблемах игрока петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

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