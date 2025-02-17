Русская Золушка с 22 детьми и турецким миллиардером убийцей – история жены Галипа Озтюрка Евгения КомароваРусская Золушка и 22 ребенка – так можно было бы описать историю москвички Кристины, чей турецкий миллиардер оказался убийцей.
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