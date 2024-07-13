Госдума: все преступления, связанные с организацией незаконной миграции, будут отнесены к тяжким и особо тяжким

Об этом не говорят Случилось что-то в лесу что ли? Долго, конечно, запрягали. Но судя по всему, решились таки поработать как следует: «Нами разработаны комплексные законопроекты, которые касаются самой серьезной проблемы — нелегальной миграции», — заявила заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель рабочей группы по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики Ирина Яровая в ходе пленарного заседания.