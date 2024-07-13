Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Елена Бреслова
    вот, когда терпение Путина действительно лопнет, мигров в стране не останется в течении недели... болтать, не привыкатьТерпение Бастрыки...
  • Аркадий Цыганов
    Просчитать потребность в мигрантах несложно. Чего Мишустин ждёт? Да и заменить есть кем.Терпение Бастрыки...
  • Одиссей
    Ну, это можно прямо на границе.....  фейс-контроль и все такое... и разворачивать без объяснения причин - просто пото...Терпение Бастрыки...

Госдума: все преступления, связанные с организацией незаконной миграции, будут отнесены к тяжким и особо тяжким

Госдума: все преступления, связанные с организацией незаконной миграции, будут отнесены к тяжким и особо тяжким

Об этом не говорят Случилось что-то в лесу что ли? Долго, конечно, запрягали. Но судя по всему, решились таки поработать как следует: «Нами разработаны комплексные законопроекты, которые касаются самой серьезной проблемы — нелегальной миграции», — заявила заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель рабочей группы по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики Ирина Яровая в ходе пленарного заседания.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Ты сперва прими эти законы в насквозь коррумпированной Думе-Дуре, купленной с потрохами теми же мигрантами.
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16 час.
Владимир Соловьев
ДУМА=КРЕМЛЬ!
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16 час.
Сергей Трофимов
все мигранты прибывают в Россию из за продажных тварей в ментовках прокуратуре
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13 час.

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