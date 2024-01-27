Ну что, Верховный всё таки прибыл в Калининград и никто из выскочек НАТО не смог этому помешать, хотя косвенные попытки были.
Пытались напугать, но не вышло. Путин со свитой истребителей по-хозяйски пролетел над Балтикой
Комментарии
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Сергей Догадин
Пусть они последние волосы повыдерают у себя на жопе от злости. РОССИЯ вперед!!!
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6 час.
МП
Михаил Пантюхин
Я даже не хочу говорить об этих недоделанных, они в подметки не годятся, даже все вместе!!! Не говоря об их заднеприводных ценностях, тьфу , какая погань! Нашего ПРЕЗИДЕНТА НЕ ТОЛЬКО УВАЖАЮТ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ И ЛИДЕРОВ МИРА, ЕГО ЛЮБЯТ В РОССИИ КАК РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА!!! И ПУСТЬ ТАК БУДЕТ ВСЕГДА!!! А кто с мечом к нам в РОССИЮ-РУСЬ прется, от МЕЧА И СОГНЕТЬСЯ!!! БЗДИТЕ ВОРОГИ, МЫ ЕЩЕ НЕ ВЫШЛИ НА ТРОПУ ВОЙНЫ!!! А ЕСЛИ ВЫЙДЕМ, ТО ВСЕМ ВАМ 3,14ЗДЕЦ!!! КТО НЕ СПРЯЧЕТСЯ, МЫ НЕ ВИНОВАТЫ, ВСЕХ НАЙДЕМ И ОТ.......М!!!!!
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4 час.
Василий Целовальников
Правильное сопровождение и встречали в Калининграде, достойно!!!
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26 мин.
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