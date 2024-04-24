Der Spiegel: Трамп понял, каковы реальные настроения США в вопросе помощи Киеву

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп осознал, каковы реальные настроения в стране в вопросе поддержки Украины, поэтому не стал препятствовать выделению военной помощи Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии