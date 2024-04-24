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Der Spiegel: Трамп понял, каковы реальные настроения США в вопросе помощи Киеву

Der Spiegel: Трамп понял, каковы реальные настроения США в вопросе помощи Киеву

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп осознал, каковы реальные настроения в стране в вопросе поддержки Украины, поэтому не стал препятствовать выделению военной помощи Киеву.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Гы. А здесь за него чуть не голосовать собирались, прям гражданство американское для этого  готовы были принять 🤣
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17 час.

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