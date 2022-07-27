Славянская доктрина

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Как Китай испытывал субмарину с магнитогидродинамической силовой установкой

Как Китай испытывал субмарину с магнитогидродинамической силовой установкой

www.techinsider   Как Китай испытывал субмарину с магнитогидродинамической силовой установкой В 2017 году вооружённые силы КНР испытали экспериментальную подводную лодку с уникальной магнитогидродинамической силовой установкой собственной разработки.

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