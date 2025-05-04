«Каждая дивизия получит беспилотники»: армию США насытят дронами

Министр обороны США Пит Хегсет на днях потребовал от армии насытить боевые порядки беспилотниками.В его распоряжении указано, что подразделения армейской авиации подлежат сокращению и реструктуризации, так как задачи ударных вертолётов частично будут выполнять «недорогие рои беспилотников, способные подавлять противника».
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