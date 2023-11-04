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Дмитрий Песков на марафоне «Знания» предрек России будущее современной богатой страны

Дмитрий Песков на марафоне «Знания» предрек России будущее современной богатой страны

МОСКВА, 4 ноября, ФедералПресс. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в День народного единства выступил на федеральном просветительском марафоне российского общества «Знание», который состоялся на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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