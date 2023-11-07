Врач Алексанян рассказал, что в пластической операции может быть отказано из-за странного запроса пациента

Пластический хирург, главный врач Art Plastic Тигран Алексанян в беседе с журналистами «Дни.ру» рассказал, что часто клиники отказывают в проведении пластических операций тем пациентам, которые приходят со странными запросами.
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