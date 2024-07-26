Парный финал турнира в Яссах будет российским с обеих сторон, как и одиночный

На турнире в Румынии наши теннисистки сегодня разыграют между собой сразу два чемпионских титула. Вслед за Миррой Андреевой и Элиной Аванесян, пробившимися в финал в одиночном разряде, россиянки добились успеха и в парном.
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