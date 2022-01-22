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Хачанов и Карацев выбыли с Australian Open, «Спартак» подписал Пруцева, минспорт Украины против русского языка, проблемы Роналду, фанаты бойкотируют матчи РПЛ из-за Fan ID и другие новости утра

Хачанов и Карацев выбыли с Australian Open, «Спартак» подписал Пруцева, минспорт Украины против русского языка, проблемы Роналду, фанаты бойкотируют матчи РПЛ из-за Fan ID и другие новости утра

Доброе утро! Летим навстречу выходным, не забывая про наш утренний дайджест ☀️ Е-е-е, суббота! 1. В пятый день Australian Open Аслан Карацев проиграл Адриану Маннарино, Карен Хачанов уступил Рафаэлю Надалю.

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