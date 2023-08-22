Неспешный разговор

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О чём говорили в Будапеште? Энергетика. Углеводороды. Формирование макрорегиона. И... важный человек Минниханов!

О чём говорили в Будапеште? Энергетика. Углеводороды. Формирование макрорегиона. И... важный человек Минниханов!

Среди событий произошедших за последние дни особым образом выделяется встреча в Будапеште. Выделяется, в том числе и тем, что о ней сравнительно мало говорят в СМИ, а в западной прессе и вовсе предпочитают не замечать.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Венгрия и Россия могут восстановить-отремонтировать Северный поток и запустить одну нитку Северного потока-2. Осталось оформить документально ввод в эксплуатацию. Для себя и Германии.
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20 час.

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