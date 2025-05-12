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Царьград

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"Вредят развитию личности": Депутат Крупник требует проверить откровенные аниме-фигурки для детей

"Вредят развитию личности": Депутат Крупник требует проверить откровенные аниме-фигурки для детей

С соответствующей просьбой он Крупник обратился к главе Минпромторга.Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил Минпромторгу провести проверку аниме- и манга-игрушек, изображающих детей и подростков в непристойных позах и с элементами "символического" нижнего белья.

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