"Вредят развитию личности": Депутат Крупник требует проверить откровенные аниме-фигурки для детей

С соответствующей просьбой он Крупник обратился к главе Минпромторга.Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил Минпромторгу провести проверку аниме- и манга-игрушек, изображающих детей и подростков в непристойных позах и с элементами "символического" нижнего белья.
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