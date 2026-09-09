Нанесены массированные удары по логистике и портовой инфраструктуре врага в Николаеве (ФОТО, ВИДЕО)

Нанесены массированные удары по логистике и портовой инфраструктуре врага в Николаеве. В городе поражены логистические центры «Деливери» и «Нибулон», которые, по данным ведомства, использовались для хранения и распределения военных грузов и имущества ВСУ, сообщает Минобороны.
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