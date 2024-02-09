«Арктик СПГ-2» не хватает танкеров Терминал «Арктик СПГ-2» сможет начать отгрузку газа только после того, как сможет обеспечить себя достаточным числом грузовых танкеров.
Пронедра
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«Арктик СПГ-2» не хватает танкеров Терминал «Арктик СПГ-2» сможет начать отгрузку газа только после того, как сможет обеспечить себя достаточным числом грузовых танкеров.
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