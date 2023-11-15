В США побили исторический мировой рекорд по добыче нефти

В Америке наблюдается странная тенденция – при самом беспокоящемся (по крайней мере на словах) об экологии президенте Джо Байдене США радикально увеличили добычу нефти и с завидным постоянством бьют рекорды производства.
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