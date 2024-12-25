Рязанский Госуниверситет имени Есенина отметил 109-летие

РГУ имени С. А. Есенина прошел большой исторический путь от женского учительского института до классического университета, опорного вуза региона, известного не только в нашей стране, но и за ее пределами.
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