В ночь на пятницу Калужскую область атаковали беспилотники

В ночь на 19 сентября Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, сегодня ночью силы ПВО уничтожили 3 БПЛА над территориями Сухиничского и Ульяновского муниципальных округов.