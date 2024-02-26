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NYT начала проверку журналиста из-за лайков на антипалестинских постах

NYT начала проверку журналиста из-за лайков на антипалестинских постах

pixabay.com Американская газета The New York начала проверку своего журналиста-фрилансера, которая "лайкнула" несколько антипалестинских постов радикального характера в соцсетях, пишет новостной портал The Daily Beast.

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