NYT начала проверку журналиста из-за лайков на антипалестинских постах

pixabay.com Американская газета The New York начала проверку своего журналиста-фрилансера, которая "лайкнула" несколько антипалестинских постов радикального характера в соцсетях, пишет новостной портал The Daily Beast.
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