Ростех поставил Минобороны новейшие антидроновые системы "Зубр"

Новейшая российская антидроновая система «Зубр», созданная концерном «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»), поступила в Минобороны РФ.
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