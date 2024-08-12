Завершилась международная поисковая экспедиция «Невельский фронт»

Останки более 110 воинов Красной Армии были обнаружены участниками Международной поисковой экспедиции «Невельский фронт», посвященной Героям России, сообщает пресс-служба Поискового движения России 12 августа в соцсети «ВКонтакте».
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