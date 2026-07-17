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HSBC получил одобрение Банка Англии на вход в Digital Securities Sandbox

HSBC получил одобрение Банка Англии на вход в Digital Securities Sandbox

Один из крупнейших банков мира HSBC получил разрешение на работу в британской Digital Securities Sandbox (DSS), что позволит его платформе цифровых активов HSBC Orion поддерживать выпуск, обслуживание и расчеты по цифровым ценным бумагам.

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