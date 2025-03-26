Чувашия: 111 школ капитально обновлены, 9 новых построены за 5 лет

Глава Чувашии Олег Николаев отчитался перед президентом Владимиром Путиным о достижениях региона: за пять лет капитально обновлено 111 школ и построено девять новых, обеспечено благоустройство территорий, включая спортивные и рекреационные зоны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии