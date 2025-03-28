В подмосковных школах для безопасности внедряют ИИ

Для повышения безопасности в школах Подмосковья внедряют искусственный интеллект по видеоконтролю. В первую очередь, это необходимо, чтобы избежать случаев проникновения посторонних на территорию школы, а также конфликтов между учениками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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