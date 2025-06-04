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Китай прокомментировал атаки на железнодорожную инфраструктуру России

Китай прокомментировал атаки на железнодорожную инфраструктуру России

Китай призывает стороны конфликта на Украине проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от атак на гражданские объекты.

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