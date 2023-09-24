СК изучит обстоятельства повреждения коляски паралимпийца в самолете

Unsplash/vitor camilo Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах повреждения электроколяски пассажира авиарейса, сообщило ведомство в своем Telegram-канале в воскресенье, 24 сентября.
Unsplash/vitor camilo Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах повреждения электроколяски пассажира авиарейса, сообщило ведомство в своем Telegram-канале в воскресенье, 24 сентября.
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