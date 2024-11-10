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Царьград

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ТАСС: топ-менеджера РЖД обвинили в получении крупной взятки и арестовали

ТАСС: топ-менеджера РЖД обвинили в получении крупной взятки и арестовали

В получении взятки в особо крупном размере обвинили топ-менеджера РЖД.Топ-менеджера РЖД Юрия Каменева обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

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