Телеведущая Лазарева посмеялась в ответ на объявление ее в розыск в России

Телеведущая Татьяна Лазарева отреагировала в Instagram на то, что МВД РФ объявило ее в розыск. Она пошутила, что ее представление об "уголовниках" изменилось: изначально телеведущая думала, что это те, кто грабит, насилует и лишает других жизни.