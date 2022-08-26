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В Челябинской области перед судом предстанут участники преступного сообщества, занимавшегося организацией незаконной миграции

В Челябинской области перед судом предстанут участники преступного сообщества, занимавшегося организацией незаконной миграции

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителей и участников преступного сообщества, занимавшихся организацией незаконной миграции на территории региона.

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