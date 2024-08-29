Суд отклонил апелляцию адвоката и оставил православного журналиста под стражей

28 августа 2024 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Романа Гонтарева на решение Соломенского районного суда Киева о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для журналиста «Союз православных журналистов» Валерия Ступницкого.
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