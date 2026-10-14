В «Ростелекоме» считают, что из-за рисков новых атак на дата-центры крупных компаний необходимо создать «ЦОД судного дня», за счет которого можно будет восстановить работу пострадавших сервисов.
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