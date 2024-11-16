Протестующие отказались от предложения Бжании покинуть здание парламента Абхазии

Протестующие отказались от предложения абхазского президента Аслана Бжании, который пообещал уйти в отставку после того, как они освободят захваченные здания парламента республики в Сухуме, передаёт РИА Новости.
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