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Протестующие отказались от предложения Бжании покинуть здание парламента Абхазии

Протестующие отказались от предложения Бжании покинуть здание парламента Абхазии

Протестующие отказались от предложения абхазского президента Аслана Бжании, который пообещал уйти в отставку после того, как они освободят захваченные здания парламента республики в Сухуме, передаёт РИА Новости.

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