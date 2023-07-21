Россия может окончательно обрушить украинскую экономику

Андрей

Автору: Ну, судя по огромному количеству фото- и видеоматериалов с Майдана_2013-2014 гг., на которых окраинские пенсионеры, надев кастрюли и дуршлаги на свои головы, очень активно поддерживали государственный переворот...Это же был их выбор, так? А эта страна (УССР) строилась за счет РСФСР и Белорусской ССР