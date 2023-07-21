Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, которая в 2022 году приехала в Донбасс, чтобы поговорить с людьми по другую сторону линии фронта, оставшись в Донбассе, пишет о реальных последствиях наносимых Армией России ударов по портовой инфраструктуре Одесской области.
Россия может окончательно обрушить украинскую экономику
Комментарии
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Андрей
Автору: Ну, судя по огромному количеству фото- и видеоматериалов с Майдана_2013-2014 гг., на которых окраинские пенсионеры, надев кастрюли и дуршлаги на свои головы, очень активно поддерживали государственный переворот...Это же был их выбор, так? А эта страна (УССР) строилась за счет РСФСР и Белорусской ССР
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13 час.
Михаил Гринжук
Пенсионеров ему жалко.Пенсионерам вместо того чтобы прыгать с кастрюлями на головах в 2014.надо было взять биты и отпиздить как следует и параша и клоуна.
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5 час.
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