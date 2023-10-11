Руководство Израиля пообещало «стереть с лица земли» группировку ХАМАС, как ИГИЛ*

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и глава партии «Махане Мамлахти» Бени Ганц в среду, 11 октября, после создания Чрезвычайного национального правительства в совместном заявлении пообещали «уничтожить» и «стереть с лица земли» группировку ХАМАС, как ранее это сделали с ИГИЛ*, – сообщают израильские СМИ.