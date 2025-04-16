Bloomberg: Украина добились от США снижения требований по возврату помощи

Администрация США снизила требования по возврату средств, потраченных на помощь Украине, с $300 млрд до $100 млрд после переговоров с представителями киевского режима, сообщило 16 апреля агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
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